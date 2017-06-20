Великобритания впервые разрешила применять масло каннабиса в медицине

Врачи Великобритании сделали первый шаг на пути к современной противоречивой медицине, прописав мальчику запрещённое в стране лекарство.

Масло каннабиса разрешено использовать не во многих странах мира. Одним из главных его потребителей остаётся США, тогда как в Великобритании оно запрещено законом и карается так же, как и хранение наркотиков. Министерство внутренних дел государства, однако, решило пойти на уступки и разрешить единоличное применение масла каннабиса 12-летнему мальчику.

Как сообщается, маленький Билли страдает от тяжёлой формы эпилепсии. Каждый припадок судорог может оказаться для него смертельным. Исходя из рекомендаций уважаемых британских врачей, главное полицейское управление выписало Билли разрешение на употребления масла каннабиса как единственного действенного лекарства. Раннее королевскую семью уже просили узаконить применение препаратов на основе масла каннабиса.