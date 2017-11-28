Chevrolet анонсировала новый Blazer с помощью мужчины в пиджаке

Автопроизводитель Chevrolet начал тизерную кампанию нового кроссовера Blazer, которая отличилась долей юмора, поскольку компания обыграла значение названия модели – пиджак. Возрождение одного из самых популярных внедорожников произойдет в ближайшее время.

Chevrolet Blazer представят до конца года. Стоит отметить, что производство внедорожника остановили семь лет назад. Тизерная кампания возрожденной модели началась с публикации мужчины в пиджаке. В результате специалисты обыграли значение слова Blazer (пиджак).

Несмотря на начало рекламной кампании Chevrolet не назвали дату выхода возрожденного кроссовера, однако модель представят до конца года. Ожидается, что Blazer получит архитектуру C1XX. Информации о технической стороне новинки на данный момент нет. Внедорожник займет место между Equinox и Traverse. Цены на модель пока также не сообщили, однако авто в России предлагать не будут.