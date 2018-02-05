FAW везет в РФ «убийцу» LADA XRAY в лице кроссовера D60‍

Стало известно, что скоро в России появится автомобиль FAW D60. Если это действительно произойдет, то он станет реальным «убийцей» LADA XRay.

О том, что FAW хочет внедрить свои автомобили в России, говорили еще в 2016 году. Тогда компания планировала ввести FAW D60 с 1,5-литровым двигателем мощностью в 99 лошадиных сил. Однако тогда этим планам не суждено было осуществиться.

Но зато в этом году компании повезло гораздо больше. И уже в конце следующего месяца в Москве на автосалоне FAW D60 будет представлен в обновленной версии. Автомобиль будет оснащен тем же мотором, но уже с большей мощностью – 106 лошадиных сил. А в Китае этот автомобиль продают в двух версиях: с 1,5-литровым двигателем с мощностью в 113 лошадиных сил или 1,8-литровым на 139 лошадиных сил.

Специально для российской версии на автомобиль установят не барабанные, а дисковые тормоза. Также дополнительно поставят систему стабилизации и функцию для экстренных вызовов.