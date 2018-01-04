Странный светящийся НЛО сняли в вечернем небе Цинциннати

Современное развитие технологий позволило людям записывать на камеру телефона все необычные вещи, с которыми они сталкиваются. Необычное свечение неизвестного происхождение была записано в одном из городов США.

В Сети появилась ролик, на которой видно странные огни в небе. На записи слышно, как спорят два человека, едущих в автомобиле, из которого была сделана запись. Один из них уверяет, что ему удалось снять настоящий НЛО, при том, что всё произошло совершенно случайно. Женщина, находящаяся в том же автомобиле, просто не может понять, что они видят в вечернем небе Цинциннати.

На записи видно, что в воздухе находится объект, на котором горят огни. При этом, свечение образует треугольник, непривычный для человеческих летательных аппаратов. В Сети отметили, что подобные огни могут говорить о том, что инопланетный корабль может быть треугольной или пирамидальной формы, что кажется им интересным. Но нашлись и те, для кого свечение говорит лишь о простом самолёте.