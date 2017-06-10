Мать-одиночка стала чемпионкой Европы по бодибилдингу

Свой путь к профессиональному фитнесу 39-летняя Джо Барретт начала с обычной детской коляски.

До послеродовой депрессии 39-летняя Джо Барретт активно занималась конным спортом. Однако после рождения третьего сына девушке диагностировали ожирение. При росте 173 см она весила 107 кг. Несмотря на прописанные врачом антидепрессанты, девушка всё ещё находилась в подавленном состоянии. В 2012 году мать-одиночка купила тройную коляску для своих детей. С ней было очень тяжело передвигаться, но физические нагрузки помогли девушке прийти в былую форму.

За несколько месяцев весь лишний вес ушёл, и мать-одиночка решила подать заявку на 12-недельную программу трансформации от фирмы, которая производит спортивные добавки. Джо прошла отбор, и для неё составили личную программу тренировок и питания, а также консультировали на каждом этапе. Девушка вошла во вкус и несколько лет буквально не вылезала из спортзала. Ей пришлось бросить работу в совете города Тонтон.

С января 2017 года она начала заниматься бодибилдингом. По совету своих друзей-спортсменов, после развода и смерти матери Джо с головой ушла в спорт. Ей потребовалось 18 месяцев, чтобы получить титул чемпионки Европы по бодибилдингу. Теперь спортсменка тренируется каждый день по несколько раз, а также питается только здоровой, наполненной белками пищей.