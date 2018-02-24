О критических дефектах новейшего истребителя F-35 умалчивает Пентагон

Комиссия Пентагона при очередной проверке перевела ряд недоработок истребителя с пометкой критических во второстепенные. Тем самым ведомство стремиться уложиться в сроки для начала серийного выпуска данной техники.

Речь идет о таких серьезных проблемах в F-35, как недоработки в системе капитулирования пилота, системе выставления координат при атаке бомбами, и других недоработках, чье число в общем счете достигает девятнадцати. Их своевременное неустранение может привести к ранениям и смерти экипажа, а также бомбежке в том числе и по своим подразделениям.

По словам экспертов Некоммерческой организации «Проект госнадзора», такие своеобразные «меры» приняты Пентагоном для скорейшего запуска серийного производства истребителя. Все критические замечания должны быть устранены, но Министерство обороны Америки просто переклассифицировало их в ряд второстепенных - в таком виде они уже не остановят строительство техники. На текущий момент имеется свыше ста критических недостатков первого типа и чуть выше 850 - критических недостатков второго типа.

Также известно, что изначально Америка планировала разработать и собрать достаточно бюджетный вариант подобного истребителя, однако уже на сегодняшний день суммы затрат превышают $ 1,5 триллионов. Это при том, что качество F-35 оставляет желать лучшего.