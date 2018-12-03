Болгарский национальный авиаперевозчик временно отменил полёты в Украину

Авиакомпания Bulgaria Air отменяет челночные рейсы София-Одесса-София до 16 декабря включительно. Решение принято авиаперевозчиком в связи с объявленным в Украине военным положением, а также по рекомендации МИД страны, обеспокоенным безопасностью своих граждан.

Возможность восстановления обслуживания на линии, открытой в феврале 2018 года и просуществовавшей меньше года, рассматривается авиакомпанией в зависимости от нормализации ситуации в соседней стране.

Bulgaria Air – национальный пассажирский авиаперевозчик Болгарии, владеет авиапарком из 17 самолётов, приписанных к столичному аэропорту и выполняющих рейсы в 27 городов девятнадцати стран.

Кампания создана в декабре 2002 года приказом министра транспорта и коммуникаций. Она владеет холдингом Chimimport AD, основанным в 1990 году, и является партнёром компании «Хемус Эйр», на конкурсной основе приобретшей право на сотрудничество с ней и возможность инвестирования в её развитие.