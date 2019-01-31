На берегах Нидерландов произошла необъяснимая трагедия

Около берегов Нидерланд нашли 20 тысяч мертвых морских птиц. Гибель птиц в таком количестве не наблюдалась с с 1980−90-х гг. Такое положение с птицами длится уже несколько недель.

О причинах смерти птиц пока ничего неизвестно. Специалистами проведены анализы, но точной причины смерти установить не удается. В помете птиц присутствует кровь, это признак того, что они отравлены или устали от длительного голодания.

Как гласят озвученные версии, причиной, спровоцировавшей гибель, могли стать 345 контейнеров. Они упали во время шторма с контейнеровоза. Поверхность воды покрылась выпавшими изделиями из пластика. Одной из причин считают ухудшение погоды. Из-за усталости птицы не могут перебороть стихию.

Как сообщалось, многих птиц удалось спасти, и сейчас они содержатся в специальных центрах. Их кормят рыбой и витаминами, некоторых через трубочку. Специалисты продолжают собирать данные и проводить анализы.