Датским водопроводчикам посчастливилось найти на улице средневековый меч

В датском городе Ольборге нашли средневековый меч. Нет, он не лежал на одной из улиц. Проводились строительные работы. При их проведении его и обнаружили.

Это произошло 5 февраля. На одной из центральных улиц города шли работы по прокладке муниципального водопровода. Вот здесь его и заметили инженеры. Они тут же связались со специалистами из Исторического музея Северной Ютландии.

По приблизительной оценке мечу примерно 800 лет, но он прекрасно сохранился. Несмотря на такой почтенный возраст, он был острым. Вот что значит качественное изготовление, даже времени неподвластно.

Как считают археологи, средневековое оружие было выковано примерно в XII–XIV веках. К такому выводу пришли на основании того, что меч нашли в культурном слое XIV века. Размер клинка составляет 93 сантиметра, общая длина 112 сантиметров. Вес около одного килограмма.

С обеих сторон на лезвии сохранились бороздки для уменьшения веса, они называются долы. В отличной сохранности оказалась шарообразная рукоятка меча и перекрестие (гарда).

Исследователи считают, что меч не использовался постоянно, возможно, им воспользовались лишь несколько раз. Судя во внешнему виду меча, можно сказать, что его хозяин был состоятельным человеком.

В окрестностях Ольборга в XIV веке между Данией и соседним Голштейнским графством проходили военные действия. И во время их он мог быть потерянным своим владельцем. В этих местах проходили два военных конфликта с участием Ольборга. В 1250-х годах во время споров сыновей датского короля Вальдемара II Победоносного по поводу права на корону и в 1289 году при попытке захвата города аристократом Стиго Андерсеном.