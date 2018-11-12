Кейт Миддлтон могла изменять принцу Гарри во время учёбы в университете

Тогда сердце будущей герцогини якобы принадлежало четверокурснику, но она привлекала внимание внука Елизаветы II.

В Сети гуляют две версии знакомства герцога и герцогини. Согласно основной, они часто пересекались во время учёбы в Сент-Эндрюсском университете. В этом время Кейт Миддлтон имела третьи «официальные» отношения с четверокурсником юридического факультета Рупертом Финчем. Впервые принца Уильяма Кейт увидела на модном показе. Она вышла на сцену в прозрачном платье, которое заставило принца покраснеть и «заболеть» студенткой. Кстати, платье позднее продали с аукциона за 104 тысячи долларов.

Ошибка лицензии, обратитесь к автору модуля.Как сообщает королевский комментатор Виктория Арбитер, после этого показа принц Уильям стал более настойчив и почти что преследовал Кейт Миддлтон, уговаривая стать его девушкой. Согласно некоторым источникам, девушка долго отказывала принцу, но другие говорят, что она почти сразу согласилась и долгое время металась между уже взрослым юристом и «зелёным», избалованным принцем Уильямом. Из этого фанаты сделали вывод, что Кейт Миддлтон опустилась до измен двум парням, пока судьба не развела её с Финчем. Спустя много лет Руперт и Кейт дружат семьями и посетили свадьбы друг друга.