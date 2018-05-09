Британец выиграл в лотерею £10 млн и потратил все, что было

Майкл Кэрролл - счастливчик из Британии, который в 2002 году выиграл десять миллионов фунтов стерлингов, на сегодняшний момент потратил все свои деньги и сейчас работает разнорабочим.

Кэрролл говорит о том, что на данный момент у него нет никакого имущества: ни дома, ни машины. Но он не переживает за то, что потратил все деньги, по его мнению, средства пришедшие легко должны легко и уйти.

Британец регулярно устраивал громкие вечеринки в особняках и всяческими способами тратил выигранные миллионы. По его словам, успел побывать с четырьмя тысячами женщин.

В настоящее время Кэрролл зарабатывает на жизнь физическим трудом, чем, судя по его словам, он поистине удовлетворен. Британец рассказывает, что деньги для него не главное, и что ранее никогда он не был настолько счастлив, как сейчас. Также, что банкротство – это лучшее, что могло с ним произойти.