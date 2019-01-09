Средневековое письмо рассказало историкам о жизни в средневековых монастырях

Историк из Университета Йорка Рис Джонс занимается изучением средневекового периода Англии. Она рассказала о найденном письме архиепископа Йоркского. В нем подробно описываются действия монахини, которая инсценировала свою смерть, чтобы избежать монастырской жизни.

Средневековая монахиня симулирует смерть, чтобы сбежать из монастыря и наслаждаться светской жизнью. Звучит как основа для женского романа, но это действительно произошло в 14 веке в Англии.

Архивист и историк Сара Рис Джонс открыла для себя реальную историю, исследуя регистры архиепископов Йорка, которые описывали историю бизнеса архиепископов с 1304 по 1405 год в рамках проекта по обеспечению доступа к содержимому документов в интернете.

В письме (в регистрах), датированном 1318 годом, архиепископ Уильям Мелтон описывает скандальный слух, который он слышал. Им подробно описано богохульное поведение монахини по имени Джоан декану Беверли, который отвечал за район Йоркшира примерно в 40 милях (64 км) к востоку от Йорка.

В письме содержится просьба декана помочь найти Джоан и потребовать, чтобы она вернулась в свой монастырь в Йорке.

Чтобы избежать наказания за побег, Джоан, по-видимому, создала своего двойника, которого другие монахини похоронили как умершую. Как предполагает историк Рис Джонс, монахиня использовала что-то вроде савана и заполнила его землей, придав ему манекенообразный вид. Обычно людей хоронили в саванах.

Что касается того, почему Джоан бежала, это причина описана в письме как ее «плотская похоть». По мнению историка, это может означать не больше (в современных терминах), чем наслаждаться материальными удовольствиями жизни в светском мире (отказ от обета бедности), или это может означать вступление в сексуальные отношения (отказ от обета целомудрия). Многие, посвятившие себя служению религии, отказывались от вступления в брак либо получить какое-то наследство.

В реестрах обязательно найдутся и другие увлекательные сказки, говорится в заявлении университета. Мало того, что они были мало изучены, но в регистрах велась еще и хроника повседневной деятельности архиепископов, которые в то время вели довольно интересную жизнь.

С одной стороны, они занимались дипломатической работой в Европе и Риме, а также общались с высокопоставленными лицами Средневековья. Они также находились на местах, разрешая споры между простыми людьми, осматривая монастыри, и наставляли на путь истинный заблудших монахов и монахинь.

Как рассказывают историки, благочестивая работа была опасной, поскольку черная смерть пронеслась по Европе в то время (с 1347 по 1351). И священники были теми, кто посещал больных и совершал последние обряды.

Рис Джонс и ее коллеги надеются узнать больше о некоторых из самых известных архиепископов, включая Мелтона, который возглавлял армию священников и обычных жителей в битве, защищая город Йорк от шотландцев в 1319 году.

Другой архиепископ, Ричард ле Скроп, присоединился к так называемому Северному восстанию против Генриха IV, за что был казнен в 1405 году. Записи, по словам Рис Джонс, могут раскрыть его мотивы участия. Они даже могут раскрыть всю историю беглянки монашки, и была ли она возвращена в монастырь.

Сами регистры уложены в 16 тяжелых томах. Чиновники средневекового архиепископа создавали пергаментные тома во время его путешествий. А после Гражданской войны в Англии, в 1600-х годах, они хранились в Лондоне, прежде чем были доставлены в 18 веке в Епархиальный реестр Йоркского собора.