Странное явление заметили в различных уголках европейского континента.

Необычный объект в небе заметили 15 февраля жители нескольких британских округов, в том числе Кент, а также Германии, Бельгии, Голландии и Франции. Метеорологическая сеть Великобритании также заявила, что огненный шар был замечен в Штутгарте, Лондоне и Версале. Как сообщают европейские СМИ, шар «ударился» об атмосферу Земли на скорости 260 тыс. км в час, поэтому взорвался и стал огненным.

Метеорный огненный шар напугал жителей пяти стран Европы. Поэтому ученые из государств, работают вместе, чтобы узнать больше информации о космической каменной глыбе. Падение шара зафиксировало несколько камер, в том числе камера UKMON в Блэкфилде.

Международная метеорологическая организация попыталась успокоить очевидцев. Эксперты заявили, что это огненный шар по типу метеора. Он выглядит очень ярко, но при этом не представляет особой опасности.



