NASA изучило последнюю фотографию с марсохода

На прошлой неделе создатели попрощались с марсоходом NASA Opportunity, который был активен на Марсе почти 15 лет.

Opportunity приземлился на Марсе 25 января 2004 года. Предполагалось, что его работа продлится всего 90 марсианских дней или 87 земных дней, но в конечном итоге он работал до 10 июня 2018 года.

Это был день, когда пыльная буря на Марсе начала охватывать всю планету. Марс испытывает сезонные пыльные бури, когда жара от Солнца заставляет пыль подниматься с поверхности. Они могут часто продолжаться неделями.

Однако в середине 2018 года Opportunity столкнулся со своим самым жестким испытанием - глобальной пыльной бурей, которая длилась месяцами, сократив свет всего до 0,002 процента от его обычного уровня. Поскольку возможность выжить зависела от солнечной энергии, эти условия были невыносимыми. Несмотря на попытки впасть в спячку в шторм, войдя в безопасный режим, когда шторм, наконец, утих в конце 2018 года, марсоходу не удалось проснуться снова. В среду 13 февраля NASA заявило, что прекратит попытки связаться с марсоходом.

Однако незадолго до того, как марсоход вошел в свой бесконечный сон, он отправил окончательное изображение Марса обратно на Землю. Изображение, сделанное панорамной камерой, должно было показать область, известную как Долина упорства. Но вместо этого изображение просто показывало статику и темноту, когда началась смертоносная буря.

На снимке вверху не видны звезды на ночном небе Марса. Чернота здесь на самом деле вызвана штормом, в то время как белые пятна статичны из-за шума от камеры. Черная полоса внизу - это данные, которые не были получены от марсохода, так как его передача обратно на Землю была прервана и марсоход выключен.

Миссия Opportunity на Марсе была успешной. Он проехал более 45 километров и сделал более 217 000 снимков, раскрывая захватывающие подробности о том, каким был Марс давным-давно. Он нашел доказательства того, что Марс когда-то имел огромное количество воды на своей поверхности и, возможно, даже когда-то был пригоден для жизни.

NASA по-прежнему имеет две машины на поверхности Марса, марсоход Curiosity и стационарный модуль InSight. И это последнее изображение дает возможность увидеть то, что запечатлел марсоход перед своим отключением.