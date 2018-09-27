Марсоход Opportunity прекратил свою работу из-за технических проблем с управлением с Земли

Ученые из Лаборатории реактивного движения НАСА отправили последние сигналы на марсоход Opportunity.

Ученые ждали ответа от своего долго молчащего марсохода, который был захвачен глобальной пыльной бурей в июне прошлого года. Ученые предполагают, что солнечные панели покрыты фатальным слоем пыли. Команда ученых и инженеров отправила более 835 команд, продолжая верить, что марсоход проснется от долгого сна в надежле, что, возможно, ветры на Марсе могли сдуть часть пыли, которая покрыла панели.

Во вторник вечером, 12 февраля, они прислушались. Но ответа не последовало. Возможность, наконец, будет объявлено, что марсоход больше не способен работать. Ожидается, что НАСА официально объявит об этом в 2 часа дня по восточному времени в среду, 13 февраля, когда администратор НАСА Джим Бриденстайн и начальник научного отдела агентства Томас Зурбухен проведут пресс-конференцию.

Opportunity приземлился на Марсе более 15 лет назад, 25 января 2004 года. С этого момента "Оппортьюнити" и его спутник "Спирит" начали двигаться по поверхности Марса. Первоначально предназначенные для 90-дневного срока службы, марсоходы сохранились. Spirit просуществовал до 2010 года, когда его батареи не смогли удержать критические компоненты корабля от замерзания.

Но Opportunity продолжал идти по суровой местности. Он проехал 45,16 км по Красной планете, расстояние, несравнимое ни с одним марсоходом на Луне или Марсе. В 2016 году он поднялся на холм, наклон Opportunity достиг 32 градуса, самый крутой для любого марсохода на Марсе.

Главная задача марсохода на Марсе - лучше понять геологию планеты и историю воды на ней. Это удалось. Например, в одном из открытий были обнаружены следы древних гидротермальных жерл, которые могли существовать под теплым мелководным озером.

Когда пыльная буря первоначально захватила Opportunity в прошлом году, ученые надеялись, что они еще могут восстановить его, но ровер показывал свой возраст. Но даже тогда его батареи сохранили 85 процентов своей первоначальной емкости. Теперь ученые НАСА знают, что он никогда не появится из Долины Настойчивости, ему мешает ров, оставленный проточной водой в далеком прошлом.

Успех марсоходов Spirit и Opportunity привел NASA к разработке более крупных марсоходов, включая Curiosity и предстоящего марсохода Mars 2020. Эти два марсохода несут значительно больше научного оборудования и будут исследовать глубже водное прошлое Марса.

Однажды не в кино, а в реальной жизни, люди посетят места этих двух роверов, чтобы полюбоваться их сырой технологией, пыльными могилами и историческими достижениями. Это было бы лучшей данью уважения человечества этим двум ранним марсианским первопроходцам. Они представляют собой не конец исследования Марса, а его начало.