Специалисты объяснили причину невозможности восстановить работу марсохода Curiosity

Марсоход Opportunity закончил свою деятельность. Об этом NАSА объявило еще 13 февраля. Слой пыли, вероятно, покрыл его солнечные панели.

Ученые ответили на вопрос, почему NАSА не смогло запустить спасательную миссию, чтобы марсоход снова заработала. Это, конечно, далеко не последний марсоход, который будет изучать Марс. Но он был самым выносливым. За свои 14 с лишним лет путешествия по Красной планете, марсианские ветра периодически очищали его солнечные батареи, благодаря чему он преодолел 40 км по планете.

Наиболее очевидным кандидатом на спасение Opportunity является Curiosity rover, более крупный, ядерный младший брат Opportunity. На вопрос, что было бы, если отправить его, чтобы посмотреть, что не так с Opportunity и можно ли исправить ситуацию.

Ученые ответили, что первая проблема, к сожалению, это расстояние. Согласно карте Марса NАSА, Curiosity и Opportunity находятся на расстоянии около 5200 миль (8400 км) друг от друга. Ему понадобится слишком много времени, чтобы преодолеть это расстояние.

Вторая проблема заключается в том, что Curiosity - это исследователь, а не ремонтный бот. Было бы монументальной задачей перепрофилировать его бортовые приборы и даже очистить пыль с солнечных панелей Opportunity. И нет никакой гарантии, что это поможет оживить молчащий в марсианской темноте и холоде ровер.

Последняя проблема - время. Даже если Curiosity сможет добраться до места, где находится Opportunity, наступает марсианская зима, и погодные условия ухудшаются, что может ухудшить состояние Opportunity теперь, когда он больше не в состоянии поддерживать в себе тепло

Ученые не исключают возможность, что когда-нибудь очередная экспедиция найдет его и снова включит.