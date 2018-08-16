В NASA сообщили, что потерявшийся на Марсе Opportunity найден

Ветеран исследовательской программы Марса потерял связь с Землей около трех месяцев назад после того, как Красную планету накрыла невиданно мощная пыльная буря.

Земные ученые пристально наблюдали за марсианским катаклизмом, пытаясь отыскать пропавший ровер. И вот на днях его сфотографировал на склоне Долины настойчивости научный зонд Mars Reconnaissance Orbiter, который находится на высоте более чем в 250 километров над поверхностью планеты.

Именно из Долины настойчивости 10 июня был получен последний сигнал Opportunity. После этого планету накрыла невиданная по масштабам пылевая буря. Пылевые облака закрыли Солнце, оставив земного робота без энергии, ведь основным источником питания для него являются солнечные батареи.

Однако с середины августа, когда марсианское небо стало проясняться, ученые ждут каких-либо признаков возобновления «жизни» Opportunity. Как рассказал руководитель исследований Марса Джим Ватзин, раз в день автоматика марсохода проверяет системы на предмет готовности к работе. Специалисты на данный момент полагают, что сейчас идет накопление минимального заряда батарей, нужного для возобновления работы аппарата.

Кроме того, в NASA рассказали, что с помощью средств дальней связи планируют вызывать аппарат в течение 45 дней. Это будет так называемой активной фазой поисков. За это время, по расчетам специалистов, Opportunity должен «проснуться» и выйти на связь. Если этого не произойдет, до середины февраля продлится «пассивная фаза». В случае, если марсоход так и не свяжется с Землей, его официально признают потерянным.

Opportunity работает на Марсе с 2004 года. Хотя его научная программа была рассчитана всего на 90 марсианских суток, марсоход отработал в 55 раз больше своего резерва и собрал множество ценной научной информации о планете. Именно Opportunity обнаружил на Марсе химических соединений, наличие которых позволило ученым предположить, что в прошлом на поверхности Марса было большое количество практически пресной воды.