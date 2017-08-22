Марсоход Opportuniti потерялся в пыльной буре

Американское космическое агентство NASA не может восстановить связь со своим марсоходом Opportuniti после пыльной бури, которая свирепствует на Красной планете вот уже три месяца.

Обычно пыльные бури на Марсе случаются тогда, когда планета подходит к своему перигелию, то есть оказывается ближе всего к солнцу. Тогда разогреваются полярные шапки, атмосфера сгущается и прогревается. В результате возникают бури, во время которых облака пыли могут подниматься на высоту до 60 километров, а стихия бушует в среднем около месяца.

Буря зародилась еще в мае в одном из горных регионов Марса, но постепенно распространилась над территорией, которая по площади превосходит Россию и Северную Америку, вместе взятые. Она застала Opportuniti в Долине настойчивости. В последний раз ровер вышел на связь с Землей 10 июня, и с тех пор от него нет откликов.

Ученые опасаются, что марсоход может выйти из строя в результате замерзания. Дело в том, что основным источником его питания являются солнечные батареи. Однако из-за аномально долгой бури они не работают, научная станция перешла в кризисный режим. Однако специалисты опасаются, что могут замерзнуть аккумуляторы аппарата, и тогда он не сможет «проснуться».

В NASA говорят, что активизация аппарата может занять примерно месяц после окончания бури – за это время батареи смогут набрать заряд, необходимый для продолжения работы ровера. Сейчас атмосфера планеты начала проясняться. Поэтому ученые надеются, что к середине сентября Opportuniti все же выйдет на связь с Землей.

Кроме того, на Марсе продолжает работать другой аппарат агентства – Curiosity. Он находится в другой части планеты, которую пыльная буря лишь слегка «задела». Кроме того, этот марсоход питается от радиоизотопного генератора, так что он не зависит от солнечного света.