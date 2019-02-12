Ученые создали генетически модифицированных комаров для борьбы с малярийными

Исследователи запустили новый важный этап в тестировании противоречивого генетически модифицированного организма: комар, предназначенный для быстрого распространения генетической мутации, смертельной для его собственного вида.

Впервые исследователи начали крупномасштабные выбросы инженерных насекомых в лабораторию высокого уровня безопасности в Терни, Италия.

По мнению ученых, это будет действительно прорывной эксперимент. Цель состоит в том, чтобы выяснить, могут ли комары в конечном итоге стать мощным новым оружием, которое поможет искоренить малярию в Африке, где происходит большинство случаев заболевания.

Лаборатория была специально построена для оценки модифицированных насекомых в максимально приближенной к природной среде без риска их выброса в дикую природу, в связи с чем существуют серьезные опасения относительно непредвиденного воздействия на окружающую среду. Это экспериментальная технология, которая может иметь разрушительные последствия.

Чтобы предотвратить любое непредвиденное воздействие на окружающую среду, ученые всегда старались удержать генетически модифицированные организмы от распространения своих мутаций. Но в этом случае исследователи хотят, чтобы модификация распространилась. Поэтому они создали комаров с «генным приводом».

Генный драйв, по словам ученых, не соответствует нормальным правилам генетики. Обычно черты передаются только половине потомства. С генным приводом почти все потомство наследует модификацию.

Исследователи создали комаров, используя мощную новую технику редактирования генов, известную как CRISPR, которую ученые сравнивают с «молекулярными ножницами», которые могут разрезать в определенном месте ДНК. Разрез изменил ген, известный как «doublesex», который участвует в половом развитии комаров.

Взрослые модифицированные комары появляются в течение нескольких дней и начинают спариваться со своими неизмененными аналогами. Ученые надеются, что они распространят свою мутацию, тем самым стерилизуя комаров, распространяющих малярию. Репродуктивные органы насекомых деформированы, что означает, что они не могут откладывать яйца.

Идея состоит в том, что если эти модифицированные комары в конечном итоге окажутся безопасными и эффективными, они могут когда-нибудь появиться в африканских деревнях, страдающих от малярии. Есть надежда, что они распространят свою мутацию и в конечном итоге стерилизуют всех самок. Это приведет к краху или резкому сокращению местных популяций основных видов комаров, распространяющих малярию, известных как Anopheles gambiae.

Малярия - это огромная проблема, затрагивающая, вероятно, две трети населения мира. Она ежегодно поражает более 200 миллионов человек и убивает более 400 000 человек, главным образом маленьких детей.

Ученые считают, что организмы с генным приводом могут помочь решить многие проблемы, включая уничтожение других болезней, передаваемых насекомыми, таких как Зика и денге. Генные существа также могут спасти экосистемы, находящиеся под угрозой исчезновения, путем искоренения инвазивных грызунов. Они могли бы помочь накормить мир, создав более эффективные культуры.

Но критики опасаются, что генные организмы могут взбеситься и посеять хаос, если их когда-нибудь выпустят на волю. Насекомые могут непреднамеренно оказать негативное влияние на посевы, например, путем уничтожения важных опылителей. Крушение популяции насекомых может также привести к появлению других комаров с другими заболеваниями, говорят критики.

По мнению оппонентов, нельзя относиться легкомысленно к этой технологии уничтожения. Нужно нажать кнопку паузы на генном диске. Нельзя использовать Африку как большую лабораторию для тестирования рискованных технологий. Этот эксперимент является ключевым шагом в рамках целевого проекта по борьбе с малярией.

Проект предусматривает проведение многолетних дополнительных исследований для оценки комаров и возможного воздействия на окружающую среду, а также проведение социальных и политических консультаций для достижения консенсуса в отношении того, когда будет разрешен выброс. Это, по словам специалистов, будет не ранее, чем через пять лет.