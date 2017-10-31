Ланкастерские ученые сообщили о восстановлении озонового слоя

Хотя озоновый слой восстанавливается благодаря международным действиям, запрещенные вещества все еще высвобождаются, и не все озоноразрушающие вещества в настоящее время запрещены.

Ученые из Ланкастерского университета входят в число мировых экспертов, которые подготовили последнюю научную оценку ООН по разрушению озона. Она объединяет современные знания о состоянии стратосферного озонового слоя, который защищает жизнь на Земле от вредных уровней ультрафиолетовых лучей солнца.

В докладе об оценке сообщается о ходе осуществления Монреальского протокола, 30-летнего международного соглашения, в котором 197 стран обязались поэтапно прекратить производство хлорфторуглеродов (ХФУ), используемых в холодильной технике и кондиционировании воздуха и других озоноразрушающих веществ.

Специалисты отметили, что Монреальский протокол по-прежнему является феноменальным успехом и прекрасным примером объединения усилий международного сообщества.

Тем не менее, ученые отметили, что в настоящее время есть заметные признаки того, что ХФУ-11, газ, производство которого запрещено Монреальским протоколом, фактически выбрасывается, когда этого не должно быть

Начиная примерно с 2013 года, измерения показывают, что ХФУ-11 в атмосфере снижается медленнее, чем ожидалось, и что выбросы увеличиваются в Восточной Азии. Только пока специалисты не могут определить источник.

По словам ученых, имеются также убедительные доказательства того, что некоторые озоноразрушающие соединения, которые в настоящее время не регулируются Монреальским протоколом, увеличиваются в атмосфере. Этот тип смесей как VSLS, очень недолговечные вещества, но они обладают негативным влиянием.

Хотя, как сообщают специалисты, антарктическая озоновая дыра все еще с нами, масса доказательств свидетельствует о том, что мы начинаем видеть признаки восстановления. Озоновая дыра является мощным напоминанием о нашей способности наносить ущерб окружающей среде, но благодаря успехам Монреальского протокола в области контроля за основными озоноразрушающими веществами появилась уверенность в том, что озоновая дыра исчезнет к концу нынешнего столетия.

Специалисты отметили, что уже нет таких же серьезных потерь озона в Арктике. Озоноразрушающие вещества остаются, поэтому потери по-прежнему возможны в зависимости от погодных условий в озоновом слое. Но, опять же благодаря Монреальскому протоколу, ожидается, что уровни озона в Арктике восстановятся к середине этого столетия.

Заглядывая в будущее, оценка подчеркивает важность Кигалийской поправки к протоколу, которая вступила в силу в январе. Она обязывает подписавшие ее стороны сократить гидрофторуглероды (ГФУ), последующее поколение озоноразрушающих химических веществ, на 80% в течение следующих 30 лет.

Гидрофторуглероды являются парниковыми газами, которые в сотни - тысячи раз более сильны, чем углекислый газ, и поэтому способствуют глобальному потеплению. Оценка подсчитывает, что мир может избежать глобального потепления до 0,4°C в этом столетии за счет реализации Кигалийской поправки.