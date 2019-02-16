Пророчество о конце света сбылось

В Палестине рухнул легендарный Мамврийский дуб. Это послужило поводом вспышки тревоги о приближающемся конце света. Особенно остро этот вопрос обсуждается верующими людьми. У этого дерева есть еще одно название - Дуб Авраама, его возраст приблизительно 5000 лет.

В соответствии с Библией, именно в этом месте родоначальник и духовный предок многих народов Авраам встретился со Святой Троицей. Это дерево можно увидеть на многих иконах и религиозных фресках.

Если верить пророчествам, гибель дерева, как немого свидетеля встречи Авраама с Богом, является признаком начала Апокалипсиса. Пророчество сбылось. Пришли последние дни жизни человечества.

Еще как один предвестник беды, рассматривается загадочное подводное существо. У него жуткий вид, ученые не могут объяснить, что оно представляет собой. Уфологи утверждают, что это все предтеча конца света, наступает апокалипсис.

На Земле глобальные катастрофы не исключаются. Причин для этого достаточно. Дерево засохло еще в начале прошлого века, но оно продолжало стоять. Это, по мнению верующих, было признаком того, что конец света отложен на время.

Когда заметили, что из корней дуба появились ростки, это вызвало восторг. Верующие посчитали, что человечество помиловано. После падения дуба его остатки убирают, чтобы не мешали побегам расти.

Поможет ли это снова получить отсрочку, неизвестно. В это можно верить или не верить Выбор делает каждый сам для себя. Но с преждевременными выводами не стоит торопиться.