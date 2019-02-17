Река Русская затопила город в штате Калифорния

Власти штатов заявили, что река под названием Русская (Russian River) затопила небольшой город Герневилль в штате Калифорния.

Одна из американских газет сообщила, что река Русская затопила город Герневилль в штате Калифорния. Из-за этого населенный пункт стал «отрезанным» от близлежащих городов и не имеет связи. Данный инцидент произошел в результате обильных дождей, из-за которых уровень воды поднялся выше нормы. Сейчас СМИ сообщили, что вода постепенно отходит, а дожди практически перестали идти.

Местные жители сообщили, что наводнение застало всех врасплох. Вода затопила не только улицы, транспорт, но и часть домов.

Помимо Герневилля, в русле реки располагаются еще 24 города. Власти сообщили, что намерены эвакуировать всех жителей. Если этого не сделать, то эти города также могут остаться без связи. Одно из самых опасных последствий – перекрытие дорог и линий транспорта.

Американское издание также сообщило, что, если показатели уровня воды достигнут максимальной отметки, то данной наводнение станет самым опасным за последние два десятилетия.

Сайт информационного издания SFChronicle выставил в сеть Интернет фото и видео затопленных дорог и местностей. Наводнение даже спровоцировало оползень, которые частично разрушил один из домов и унес его обломки.



