Mars InSight lander начинает копать, но пока не совсем успешно

Немецкий буровой инструмент на спускаемом аппарате "Инсайт" ударил по тому, что казалось парой камней.

Он сумел зарыться только на 50 сантиметров. По словам сотрудников немецкого аэрокосмического центра, это далеко не цель первого копания. Как говорят специалисты, это не очень хорошая новость, потому что марсианская среда не очень благоприятна для нас.

Модель должен зарыться в землю на 5 метров, что будет рекордом. Посадочный модуль копает глубоко, чтобы измерить внутреннюю температуру планеты.

Посадочный модуль команды начать раскопки, он немного отдохнет, прежде чем снова начнет копать. Космический корабль уже имеет сейсмометр на поверхности, прислушиваясь к потенциальным землетрясениям.

Посадочный модуль неподвижен, но у него есть рука робота для маневрирования двумя основными экспериментами.