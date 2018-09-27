Премьер-министр Израиля подозревается в коррупционных махинациях

В прошлом месяце израильтяне были удивлены большими плакатами на подъездных путях к Тель-Авиву, на которых изображены премьер-министр и президент США Дональд Трамп с надписью: «Биньямин Нетаньяху, играй в другой лиге».

Будучи у власти в течение десятилетия - во многом благодаря его международной значимости - глава еврейского правительства 3 марта встретился в Кремле с Владимиром Путиным, когда 28 февраля генеральный прокурор Израиля запустил юридический механизм, который может принести ему до 10 лет тюрьмы за коррупцию.

Похоже, что Нетаньяху был во всеоружии перед лицом обвинений со стороны полицейской бригады по борьбе с мошенничеством, которая проводила расследование по делу еврейского политика в течение трех лет, пока из допросов трех его бывших сотрудников не закончили сопоставлять кусочки головоломки из 5700 страниц о взяточничестве, мошенничестве и злоупотребление властью.

Показания этих трёх человек стали ключом к предъявлению первого обвинительного акта главе правительства, действующего в Израиле, которого прокуратура уже называет «коррумпированным и развращающим». В обмен на согласие стать свидетелями обвинения трое получили обещание существенного сокращения срока наказания.