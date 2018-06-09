Коррупционный скандал вокруг «святого» Трюдо

Премьер-министр Канады сталкивается с самым большим кризисом в своей политической карьере после обвинения во вмешательстве в расследование, связанном со строительной компанией.

Джастин Трюдо был идеальным премьер-министром. Прогрессивный, приветливый, защитник прав женщин, коренных народов и движения ЛГБТ помимо того, что он был одним из немногих мировых лидеров, который противостоял Дональду Трампу.

В Канаде несколько противоречий подорвали его безупречный образ. В число таких противоречий входит его отпуск на частном острове миллионера или случаи уклонения от уплаты налогов некоторых из его коллаборационистов. Теперь он сталкивается с самым большим кризисом в своей политической карьере после того, как его обвинили в том, что он заставил генерального прокурора не расследовать дело о коррупции.

Скандал угрожает положить конец образу Трюдо всего за восемь месяцев до выборов. Это дело стало известно в начале февраля, когда газета The Globe and Mail сообщила, что «канцелярия премьер-министра» в течение нескольких месяцев оказывала «неуместное» давление на Джоди Уилсон-Рэйбоулд, до нескольких дней на генерального прокурора и министра юстиции , для того чтобы инжиниринговая фирма SNC-Lavalin не была привлечена к ответственности за то, что были заплачены взятки на сумму 31,7 миллиона евро Саади Каддафи и другим высокопоставленным чиновникам ливийского режима в период с 2001 по 2011 год, когда Муаммар Каддафи был свергнут и казнен.

Правительственное бюро по этике начало расследование, в то время как Комитет юстиции парламента изучает факты. На прошлой неделе Уилсон-Рэйбоулд сделал заявление перед последним, и его слова стали препятствием для предвыборных ожиданий премьер-министра. «В период с сентября по декабрь 2018 года я подвергался постоянному и постоянному давлению со стороны членов правительства, которые стремились политически вмешиваться в выполнение моих функций генерального прокурора», - сказал Уилсон-Рейбоулд, добавив, что ему также поступали «скрытые угрозы».