12-летний мальчик изнасиловал свою 6-летнюю сестру после игры в Grand Theft Auto

Великобритания потрясена случаем с 12-летним мальчиком, который неоднократно изнасиловал свою 6-летнюю младшую сестру после просмотра сексуальных сцен во время игры Grand Theft Auto.

Нападения происходили несколько раз, одно из них произошло на Рождество. Также в то время присутствовал еще один младший брат. Агрессор совершил эти нарушения во время отсутствия взрослых дома или же когда все спали.

Суд в городе Суиндон установил, что ребенку придется проходить курс лечения в течение года и, если он его преодолеет, его судимость будет аннулирована. В дальнейшем стало известно, что ребенок отрицал своё причастие к этому, но в дальнейшем всё-таки дал показания перед судом и, как он утверждает, он искренне раскаялся в содеянном и понял, что его поведение было неприемлемым.

Насильник также был добавлен в реестр сексуальных преступников.