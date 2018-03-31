Американские китобои 19 века испортили наскальные рисунки в Австралии

Коренные жители Австралии создали много тысяч символических наскальных рисунков, но археологи недавно обнаружили, что китобои 19-го века также оставили гравированные послания для потомков. И сделаны эти записи на тех же скалах.

Исследователи изучали наскальные рисунки, оставленные более тысячи лет местными резчиками на архипелаге Дампир на северо-западе Австралии. Их ожидало новое открытие. Американские китобои также вырезали граффити на скалах островов.

И моряки сделали это поверх существующих произведений искусства аборигенов, согласно новому исследованию.

Китобойные суда из Америки, Великобритании, Франции и колониальной Австралии регулярно посещали архипелаг Дампир в течение 19 века.

Согласно исследованию, китобои охотились на кашалотов и мигрирующих горбатых китов и часто бросали якорь в заливах архипелага на несколько месяцев.

Около 1 миллиона резных изображений коренных народов, также известных как петроглифы, обнаружены на 42 островах архипелага и на полуострове Бурруп. Причем некоторые из них датируются 50 000 лет назад. Древнее наскальное искусство на полуострове в настоящее время рассматривается как объект для включения в Список Всемирного наследия.

Недавно ученые обнаружили образцы гравюр, изображения одного или нескольких «художников» с двух судов, которые отплыли в Австралию. Это американские моряки оставили резное сообщение на острове Розмари в 1841 году, а моряки в дельте вырезали послание на острове Уэст-Льюис в 1849 году.

Надпись в Коннектикуте включает в себя слова «отплыл 12 августа 1841 года»; название корабля; и имена «Джейкоб Андерсон» и «капитан Крокер».

Более тщательный осмотр показал, что еще одна аборигенная сетка была добавлена поверх резьбы китобойцев. Возможно, это акт сопротивления аборигенов против «пришельцев и их знаков», говорится в исследовании.

Китобои общались с коренными жителями после швартовки в гавани острова и вышли на берег для того, чтобы запастись едой и другими ресурсами. Эти резьбы являются первым свидетельством «этой ранней фазы белой колонизации» в Австралии, говорят ученые.

Исследователи также отметили, что китобоям не обязательно было писать поверх местного искусства. Выгравированные камни имели гладкие и неповрежденные участки, которые обеспечили бы гораздо лучшую поверхность для легкой гравировки сообщения.

Это говорит о том, что китобои сознательно выбрали место для своей резьбы. Однако неизвестно, намеревались ли моряки проявить неуважение к культуре аборигенов или они просто решили отметить свое присутствие в месте, которое уже было четко обозначено как культурно и социально значимое, отмечают авторы исследования.