Япония пересмотрит своё законодательство, чтобы запретить физическое наказание детей

Правительство Японии пересмотрит свое законодательство, чтобы запретить физическое наказание детей их родителями или законными опекунами после двух инцидентов, которые привели к смерти детей и подчеркнули отсутствие мер по предотвращению этих случаев.

Исполнительный орган, возглавляемый Синдзо Абэ, планирует пересмотреть действующие правила, которые запрещают жестокое обращение с детьми, хотя в нем четко не указано, какие случаи могут считаться телесными наказаниями.

Законодательная инициатива возникла после смерти двоих детей после таких наказаний со стороны их родителей, которые имели огромное социальное влияние и даже привлекли внимание Комитета ООН по правам ребенка.

В марте прошлого года в Токио скончалась 5-летняя девочка, которая стала жертвой постоянных издевательств и отсутствия заботы в своем доме, после того как ее отчима дважды арестовывали за плохое обращение с ней и что ее мать не позволяла социальным службам посещать свою дочь.

В январе еще одна 10-летняя девочка умерла в Чибе (к востоку от Токио) после жестокого обращения со стороны родителей, лишенная еды и сна. Последующее расследование показало, что и в этом случае социальные службы, школа, в которой обучалась девочка, и местные власти были осведомлены о ситуации.