Судья, который оправдывает насильников

В отличие от большинства европейских стран, Португалия не является страной «звездных судей»: португальские судьи, как правило, являются анонимными фигурами, которых никто не знает за пределами судов. Однако в последние годы несколько португальских судей приобрели известность благодаря своим неоднозначным приговорам о гендерном насилии, в которых они игнорируют жертв и проявляют некоторое сочувствие к агрессорам.

Самым известным из них является судья из Порту Хоаким Нету-де-Мура, который в 2017 году прославился, приняв судебное решение, ссылаясь на Библию, чтобы оправдать насилие по признаку пола, когда жертва неверна.

Постановление вызвало демонстрации в Лиссабоне и Порту, но сегодня судья - бывший семинарист, который, как ни странно, ранее критиковал португальскую судебную систему за сохранение "авторитарных и дискриминационных концепций" жертв насилия по признаку пола, - остается на месте, вынося спорные судебные решения.

Всего две недели назад мировой судья распорядился снять электронный браслет, наложенный на человека, который десятилетиями издевался над своей спутницей, однажды даже разорвав ей барабанную перепонку, во время избиения. Хотя мужчина пригрозил убить жертву, судья считает, что браслет подразумевает ненужное ограничение свободы агрессора.

Судебное решение спровоцировало новую волну народного негодования, влияние которой было настолько велико, что шестого марта президент Суда Порту объявил, что отныне Нету-де-Мура пойдет в гражданскую секцию провинциального суда, чтобы избежать его участия в будущих делах о случаях сексуального насилия.