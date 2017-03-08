В рядах футбольных судей появился трансгендер

После долгих лет колебаний водитель такси из Суррея признал себя женщиной и начал подготовку к операции по смене пола. Люси Кларк - первый в мире футбольный судья-трансгендер.

Мужчина, появившийся на свет как Ник, теперь Люси Кларк, и она хочет показать всему миру вдохновляющий пример. В первую очередь тем, кто похож на неё. Со сменой пола Люси поменяла и род деятельности. Теперь Люси – футбольный судья.

19 августа она судила свой первый матч между женскими командами Куинз Парк Рейнджерс и Парквуд Рейнджерс. Ник успел пожить в качестве мужчины несколько десятков лет и стал отцом троих детей. Его супруга, с которой он прожил всю жизнь и открылся первой, поддержала своего мужа. На их семейной жизни не отразилась смена пола Ника, они продолжают жить вместе.

Карьеру судьи Люси начала ещё Ником, успев провести немало матчей в полупрофессиональной футбольной лиге. Английская футбольная лига не имеет ничего против Люси Кларк в своих рядах и заявляет, что футбол открыт для всех.