Турецкие медики перепутали беременность с раком

Жительнице Турции в местной больнице ошибочно прописали химиотерапию, приняв признаки беременности за злокачественную опухоль. После выкидыша З5-летняя пациентка подала в суд.

В 2018 году Баггу Серпил направили на операцию по удалению опухоли яичников. Спустя некоторое время у пациентки возрос уровень гормонов, которые вырабатываются во время беременности. В отдельных случаях хорионический гонадотропин позволяет также диагностировать рак матки. Медики интерпретировали анализы Серпил в пользу последнего случая. Перед операцией у пациентки из-за химиотерапии произошёл выкидыш. Как оказалось, предполагаемыми опухолями были зародыши двух близнецов. Пациентка обвиняет врачей в халатности и настаивает на строгом наказании.

Обычно в медицинской практике встречаются обратные случаи. Так, в минувшем феврале уроженка Австралии приняла симптомы рака за беременность. Однако анализы показали наличие у неё опухоли яичника размером 13 сантиметров. Британка в прошлом году обратилась к медикам с жалобами на сильные боли в области живота. После серии анализов в местной больнице, ей сообщили о беременности. Диагноз вызвал шок у пациентки. Она только недавно перенесла роды и несколько месяцев воздерживалась от интимных отношений, ожидая мужа из долговременной командировки. Последующие анализы выявили у молодой женщины злокачественную опухоль матки. К счастью, своевременное лечение позволило Фрэнки победить болезнь.