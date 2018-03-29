Борис Джонсон вызван в суд по обвинению в нарушении правил референдума Brexit

Бывший глава британского МИД и кандидат на пост премьера подозревается в широкой огласке недостоверных данных по взносам стран в бюджет Евросоюза.

Из постановления судьи Вестминстерского магистратского суда, Борис Джонсон обязан явиться на предварительные слушания, следом делом займется королевский суд.

В 2016 году незадолго до референдума о выходе Великобритании из Евросоюза политик делал публичные высказывания в пользу Brexit. Автор иска общественный активист Маркус Болл заявил, что Джонсон в своей речи приводил не соответствующие действительности данные об отчислениях Великобритании в ЕС, называя цифру в 350 млн фунтов стерлингов в неделю. Тем самым политический деятель вводил в заблуждение общественность.

Сам Болл отстаивал позицию сохранения страной статуса члена союза европейских стран. Для начала судебного разбирательства касательно высказываний Джонсона Боллу удалось организовать кампанию по сбору средств на интернет-ресурсах.

По заявлению защиты Бориса Джонсона, экс-глава МИД отказывается признавать факт наличия каких-либо нарушений с его стороны.

Вместе с тем, Джонсон считается на родине наиболее сильным кандидатом на пост премьера.