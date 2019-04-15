Джулиан Ассанж был переведен британскими властями в тюремный госпиталь

Глава и основатель некоммерческой организации WikiLeaks Джулиан Ассанж был перемещен в медицинское крыло тюрьмы Белмарш в Великобритании.

Адвокат Ассанжа Пер Самуэльсон выразил серьезную обеспокоенность состоянием здоровья журналиста. По его словам, на прошлой неделе Ассанж был в крайне плохом состоянии, настолько, что не мог вести беседу. Самуэльсон отмечает, что самочувствие его клиента стремительно ухудшается уже на протяжении нескольких дней, также заметна даже для невооруженного глаза сильная потеря веса.

Ранее британскими врачами у журналиста были выявлены инфекции дыхательных путей, проблемы с зубами, а также был поставлен диагноз наличия депрессии средней тяжести.

Напомним, Джулиан Ассанж на протяжении почти 7 лет находился в посольстве Эквадора в Лондоне, ни разу не покинув помещение. Ему грозила экстрадиция в Швецию, где журналист был обвинен в изнасиловании.

В апреле 2019 года новоизбранный президент Эквадора аннулировал гарантию безопасного нахождения главы WikiLeaks на территории посольства страны. Без политического убежища Ассанж незамедлительно был взят под арест лондонской полицией.