На Кипре археологи обнаружили каменные постройки времен неолита

В поселении расположенном недалеко от Хирокитии, найденом на Кипре еще в 2018 году, обнаружены постройки возрастом около 8,5 тысяч лет.

В середине 2018 года археологи Аристотелевского университета Греции, обнаружили новое поселение расположенное на юге Кипра. Ранее предполагалось, что поселение было построено около 7 тысяч лет назад и имело население не более 300 человек. В 2019 году были проведены новые раскопки, в ходе которых были обнаружены другие каменные постройки возрастом около восьми с половиной тысяч лет. Изначально археологи считали, что найденное относительно недавно поселение, существовало в те-же времена что и поселение Хирокития. Но эти находки изменили их мнение. Теперь археологи считают что эта деревня существовала немного раньше, что делает её самым древним поселением Кипра, найденным на данный момент. Новое сооружение, обнаруженное в 2019 году, представляет собой круглое строение с шириной около пяти метров в основании, рядом были обнаружены похожие строения поменьше и посуда сделанная из камня. Это подтверждает догадки археологов о том, что в те времена еще не знали технологии изготовления керамики.