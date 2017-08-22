В Копенгагене уборщики извлекли из гавани 140 скутеров

Из под воды также достали 181 велосипед, автомобиль, гаджеты и 47 стульев из кафе.

Таков результат одной смены по очистке городской гавани. Видимо, в Копенгагене вошло в привычку топить в воде вышедшие из строя или же из моды скутера и велосипеды.

Горожане не утруждают себя утилизацией громоздких предметов и отправляют их на дно водоёма. Власти Копенгагена знают эту проблему и каждый год проводят двухнедельную акцию по уборке.

Городскую гавань от мусора традиционно очищают дайверы. Мэр Копенгагена Фрэнк Йенсен сообщил, что не любит наблюдать за этой процедурой, поскольку со дна поднимается много отходов.

Йенсен обращается к владельцам скутеров и велосипедов с просьбой цивилизованно ликвидировать транспортные средства и не загрязнять водную среду, которая украшает город.

Мэр напомнил, что горожане любят купаться в гавани, мусор может травмировать их. Отдельно глава Копенгагена отметил, объём извлечённых в этом году из-под воды отходов превышает прошлогодний показатель.

Мэрия борется с таким явлением. В частности, в городе ограничено количество находящихся в личном пользовании электрических велосипедов и скутеров. Компании, сдающие их в аренду, обязаны нанимать места, где плавучий транспорт можно оставлять после завершения срока лизинга.

Не все европейцы ведут себя по-европейски, а вот пример Копенгагена с «ленинскими субботниками» - показателен в хорошем плане.