Сотрудник Университета Гонконга утверждает, что первые пациенты не получали своевременного лечения.

Журналисты Fox News опубликовали интервью с бывшим ученым из КНР. Гонконгский вирусолог обвинил Китай в сокрытии информации о COVID-19. Доктор Ли-Мэн Янь заявила, что китайские власти знали об опасности коронавирусной инфекции, но задержали принятие мер.

Доктор Янь утверждает, что официальные лица еще до обнародования данных о пандемии внутри страны знали об опасности. В частности, власти были уведомлены о возможности передачи вируса от человека к человеку, подчеркивает Ли-Мэн Янь.

В доказательство своих слов вирусолог приводит заявление ВОЗ от 9 января, где представители ведомства сообщили, что вирус может вызывать тяжелые заболевания, но не передается среди людей. При этом, начальству доктора Янь уже 31 декабря 2019 года сообщили о возможности передачи вируса между людьми.

Специализация Ли-Мэн Янь была вирусология — в частности, эксперт изучала атипичную пневмонию и механизмы передачи коронавирусной инфекции между людьми. На данный момент Янь скрывается — по ее мнению, ей грозит опасность со стороны китайских спецслужб.

Стоит отметить, что китайская сторона подчеркивает, что от Ли-Мэн Янь никаких сведений получено не было, и до заявлений в эфире Fox News она не имела отношения к теме. Дипломаты КНР подчеркнули, что правительство страны «эффективно» отреагировало на вспышку COVID-19.