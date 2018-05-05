В Индии новорожденный ребёнок заплакал на собственных похоронах

Девочка появилась на свет 9 июля 2020 в штате Раджастан, её ошибочно признали мёртвой.

Карета скорой помощи в Индии, врач осматривает ребёнка. Фото: cdn24, msf

Свекровь роженицы сообщила, роды происходили в ночную смену. Медсестра сочла, что новорожденный ребёнок мёртвый, накрыла его полиэтиленовым пакетом и передала матери. ЧП случилось в Индии в больнице города Гогунда.

Информация опубликована в издании Times of India. Семья девочки поверила словам медсестры, родственники забрали маленькое тело, чтобы похоронить.

Отец ребёнка копал могилу для дочери, когда та заплакала. Мужчина поспешил к ближайшему телефону и вызвал скорую, которая должна была доставить ребёнка в распоряжение медиков окружной больницы.

Однако, бригада задержалась и смогла прибыть только через 1,5 часа. Новорожденная их не дождалась, состояние ребёнка начало ухудшаться и малышка скончалась.

Семья погибшего ребёнка предъявила обвинения в халатности к сотрудникам медцентра. Врачи вину не признают и утверждают, что смерть новорожденной не констатировали.

Со слов медиков, родственники самостоятельно забрали новорожденную из больницы и не уведомили об этом врачей. Сотрудник медцентра обратил внимание, что ребёнок появился на свет недоношенным. В таких случаях дети не сразу начинают плакать.

В Индии это не единственный случай. Ранее похожая история произошла на территории штата Гауджарат, где родители ошиблись и похоронили новорожденную девочку заживо. Ей повезло больше, утром случайный прохожий услышал крики из под земли и раскопал ребёнка живым.