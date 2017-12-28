Роботы-стриптизерши зарабатывают не хуже людей. Мужчины кидали им деньги как настоящим стриптизершам. Шоу состоялось в американском Sapphire Gentleman's Club.

Заведение, в котором выступили роботы-стриптизерши, собрало огромную публику. На необычное выступление пришли посмотреть даже женщины.

Роботы R2DoubleD и TripleCPU с женскими фигурами смогли подзаработать на своем выступлении. Организаторы установили таблички: «Нужны деньги на зарядку батарей» и другие подобные. За свои танцы механические стриптизерши заработали не хуже людей. Хотя нашлись и те, кто раскритиковал танцовщиц. По мнению недовольных, они недостаточно развиты и нереалистичны.

Изначально роботы из манекенов разрабатывались британцем Джайлсом Уокером как призыв к прекращению тотальной слежки. Однако его работы реализовали себя в другом направлении.