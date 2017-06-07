Установлена причина изображения пенисов маленьких размеров у античных статуй. Причина кроется в идеалах красоты.

Ученые установили, что в Древней Греции особенно излюбленной частью мужского тела был торс. По этой причине жителей Олимпа и великих государственных деятелей зачастую изображали обнаженными.

Однако специалисты обратили внимание на неестественные пропорции пениса на древних статуях. Они были явно уменьшены и не соответствовали реальным параметрам.

Оказалось, что древние греки считали, что половые органы больших размеров символизируют отсутствие ума. Также это ассоциировалось с варварством.

Подтверждение этой причине обнаружили и в записях Аристофана, деятеля культуры периоды античности. Он описывал идеальное по меркам древних греков мужское тело: белая кожа, мощная грудь, широкие плечи, упругие ягодицы, аккуратный язык и миниатюрный пенис.