В МХТ покажут «Трех сестер» в постановке Богомолова

30 мая на сцене МХТ состоится премьера «Трех сестер» в постановке Константина Богомолова. Зрителей ждет классический чеховский текст в обрамлении из хай-тек декораций и нестандартная актерская подача бессмертного классика.

По словам режиссера, новая постановка – это попытка сделать Чехова предельно современным и живым. Именно поэтому классический текст полностью сохранен. Но при этом актеры будут играть в декорациях в стиле хай-тек и модных современных костюмах. Никакой философии, абстракций и символизма – такой видит свою новую постановку Богомолов. Только рассказ о жизни «Здесь и сейчас», которая, по мнению режиссера, никогда не меняется.

Свой спектакль труппа посвятила Олегу Павловичу Табакову. По словам Константина Богомолова, именно Табакову принадлежала идея поставить «Трех сестер» в год 120-летия МХТ имени Чехова. Великий актер даже планировал сыграть в постановке Чебутыкина. Пожалуй, самым интригующим для зрителей в новой постановке станет Тузенбах – его сыграет Дарья Мороз. Актриса говорит, что ей уже доводилось выходить на сцену в мужском обличье. И добавляет, что ей досталась самая интересная роль: Тузенбах единственный в пьесе, кто не просто рассуждает, а делает.

Еще в пьесе заняты Александра Виноградова, Александра Ребенок, Софья Евстигнеева, Кирилл Трубецкой, Александр Семчев и другие артисты.