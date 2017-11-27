Леонардо Ди Каприо хочет продюсировать ситком

Леонардо Ди Каприо ведет переговоры о возрождении популярного ситкома и хочет стать его продюсером.

Речь идет о сериале канала NBC «Факты из жизни», который был чрезвычайно популярен в 80-х годах. Права на ситком принадлежат компании Sony Pictures. Именно с ней, по данным профильных американских СМИ, Ди Каприо и ведет переговоры о возможной реанимации проекта. При этом себя звезда видит в роли продюсера наряду с еще одной голливудской знаменитостью – актрисой и моделью Джессикой Бил.

Переговоры якобы только начались, так что никаких подробностей пока не сообщается. При этом компания Sony вообще отказывается от комментариев этой информации.

Заметим, что Ди Каприо уже выступал в роли продюсера и исполнительного продюсера в нескольких фильмах. В том числе в «Авиаторе» и «Волке с Уолл-стрит», за которые он был отмечен кинопремиями как исполнитель главных ролей.