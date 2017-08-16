Влюблённый Ди Каприо помолодел и выглядит счастливым

Известный ловелас Леонардо Ди Каприо, похоже, остепенился. Его развивающийся роман с 21-летней моделью идёт ему только на пользу. 43-летняя голливудская звезда выглядит вполне счастливым и на несколько лет моложе.

Своими отношениями с Камилой Морроне актер может побить все собственные рекорды: он встречается с падчерицей Аль Пачино уже больше полугода – немыслимый для него срок. Недавно парочка была замечена на итальянском курорте. Почитатели голливудской звезды отметили прекрасный внешний вид актера и неплохую, для его лет, физическую форму. Это связывают с желанием Лео полностью соответствовать своей красивой молодой любовнице.

Между тем, отчим Камилы – прославленный Аль Пачино, переживает, что Ди Каприо поматросит и бросит девушку, разбив этим ей сердце. Даже намерение Леонардо просить руки и сердца Камилы не уменьшило скепсиса звёздного отчима.