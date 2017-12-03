О последних днях жизни Эдуарда Успенского рассказали родственники

14 августа не стало известного детского писателя, создателя Чебурашки и Кота Матроскина, Эдуарда Успенского. Его близкие рассказали, чем были наполнены последние дни драматурга.

В 2011 году у писателя был обнаружен рак. Его общее состояние постоянно менялось, от одного курса химиотерапии к другому, а летом прошлого года Успенскому стало заметно хуже.

В начале августа этого года писатель вернулся с очередного курса лечения, которое всё это время проходило в Германии. На днях появилась информация, что его состояние значительно ухудшается. После потери сознания он отказался от госпитализации, предпочтя провести последние дни жизни дома, в окружении только родных людей.

К сожалению, болезнь «одержала победу». Умер Эдуард Успенский во вторник, 14 августа, в своем доме в Новой Москве. Ему было 80 лет. Последней просьбой легендарного писателя было, чтобы родные не устраивали «громкие похороны», а простились с ним только в семейном кругу. Похоронят Эдуарда Успенского на Троекуровском кладбище.