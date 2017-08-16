Стало известно о причине смерти Эдуарда Успенского

Замечательный детский писатель, великий сказочник Эдуард Успенский скончался вечером 14 августа в своем доме в деревне Пучково в Москве. Ему было 80 лет.

Давний друг Успенского Геннадий Гладков рассказал журналистам, что причиной смерти писателя стало онкологическое заболевание, с которым он боролся долгие годы. По сведениям СМИ, мэтру детской литературы стало плохо еще 9 августа, его жене пришлось вызывать скорую для оказания экстренной помощи.

Эдуард Успенский – один из немногих детских писателей, которых литературные критики и многочисленные читатели называют живыми классиками. Он подарил детям всего мира не только Чебурашку и Крокодила Гену, но и забавных сыщиков Колобков и иностранца с Табуреткой, пластилиновую ворону, великолепных спорщиков Матроскина и Шарика и почтальона Печкина, гарантийных человечков и многих других. А всего по книгам Успенского снято 60 мультфильмов. Эдуард Николаевич стоял у истоков «АБВГДейки» и «Радионяни», в театрах идут пьесы по его книгам.

Писатель был награжден несколькими литературными премиями, в том числе премией имени Чуковского, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.