В Москве может появиться памятник Эдуарду Успенскому

По словам председателя профильной комиссии Мосгордумы Евгения Герасимова, ушедший из жизни Эдуард Успенский достоин того, чтобы его память увековечили.

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям заявил журналистам, что вопрос об установлении памятника писателю будет рассмотрен комиссией, как только поступит подобное предложение. Кроме того, чиновник не исключил, что в столице может появиться граффити с изображением писателя и созданных им героев – комиссия готова рассмотреть и такой вариант. Тем более, что в Москве есть таланты, которые могли бы воплотить такой проект.

Ранее стало известно, что соболезнования близким Эдуарда Успенского, который скончался в Москве 14 августа, телеграммой выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что не одно поколение людей выросло и впитало в себя добро, которое несут созданные Успенским герои.

Напомним, причиной смерти знаменитого детского писателя стал рак, с которым Успенский боролся много лет.