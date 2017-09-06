Звезда «Игры престолов» заинтриговал поклонников неожиданным финалом

Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера, заявил, что даже представить себе не мог такого неожиданного и мощного финала.

Актер рассказал, что, прочитав сценарий финального сезона, буквально пришел в восторг. Он даже написал письмо сценаристам и заявил, что не может представить себе лучшей концовки популярной киносаги. Костер-Вальдау считает, что финал выйдет абсолютно неожиданным и в то же время, удовлетворит всех поклонников популярного фэнтези.

Впрочем, актеры сериала не менее эмоциональны, чем его поклонники, говорит Костер-Вальдау. По заверениям актера, прощаясь по завершению съемок финальных эпизодов, участники проекта с трудом сдерживали слезы.

Напомним, съемки финального сезона сериала закончились в июле этого года. Сейчас продолжается работа над спецэффектами, которую планируют закончить на раньше мая 2019 года.