Фанаты Фанаты Джейме Ланнистера в восторге: их любимец доживет до финала «Игры престолов»

Такой вывод поклонники сериала сделали из просочившихся в прессу судебных документов в отношении исполнителя роли Ланнистера Николая Костер-Вальдау.

Дело в том, что актер был вынужден улаживать в суде финансовые разногласия со своим бывшим агентом, Джилл Литман. На заре актерской карьеры Костер-Вальдау заключил с ней устное соглашение, по которому обязался платить агенту 10 процентов от суммы гонораров. Позже это соглашение перевели в форму контракта.

Но три года назад ставший знаменитым благодаря своему персонажу в «Игре престолов» актер решил, что справиться с делами и без агента. А вот Литман утверждает, что ее подопечный задолжал по контракту кругленькую сумму – 2 миллиона долларов. В прессу просочились документы по этому иску. Из них стало известно, что Костер-Вальдау получил более миллиона долларов за съемки в каждом из шести серий финального сезона.

Поскольку раньше сообщалось, что финал сериала будет состоять именно из 6 эпизодов, фанаты тут же сделали вывод, что Ланнистер останется на экране «до самого конца». Таким образом, завеса тайны, которую НВО упорно сохраняет вокруг завершения культового сериала, наконец удалось чуточку приоткрыть.