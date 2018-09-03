Культура

Фанаты Фанаты Джейме Ланнистера в восторге: их любимец доживет до финала «Игры престолов»

Сегодня, 15:03

Такой вывод поклонники сериала сделали из просочившихся в прессу судебных документов в отношении исполнителя роли Ланнистера Николая Костер-Вальдау.

 Дело в том, что актер был вынужден улаживать в суде финансовые разногласия со своим бывшим агентом, Джилл Литман. На заре актерской карьеры Костер-Вальдау заключил с ней устное соглашение, по которому обязался платить агенту 10 процентов от суммы гонораров. Позже это соглашение перевели в форму контракта.

Но три года назад ставший знаменитым благодаря своему персонажу в «Игре престолов» актер решил, что справиться с делами и без агента. А вот Литман утверждает, что ее подопечный задолжал по контракту кругленькую сумму – 2 миллиона долларов. В прессу просочились документы по этому иску. Из них стало известно, что Костер-Вальдау получил более миллиона долларов за съемки в каждом из шести серий финального сезона.

Поскольку раньше сообщалось, что финал сериала будет состоять именно из 6 эпизодов, фанаты тут же сделали вывод, что Ланнистер останется на экране «до самого конца». Таким образом, завеса тайны, которую НВО упорно сохраняет вокруг завершения культового сериала, наконец удалось чуточку приоткрыть.

Поделиться новостью:

Похожие новости

Комментировать

Комментарии : 0

Последние новости