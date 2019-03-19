Лена Хиди разочарована смертью Серсеи Ланнистер

Британская актриса Лена Хиди в интервью сообщила, что осталась разочарованной концом, который режиссеры выбрали для Серсеи Ланнистер.

Лена Хиди, сыгравшая роль Серсеи Ланнистер в популярном телесериале «Игра Престолов», рассказала, какие эмоции испытала после первого прочтения сценария финального сезона сериала. Актриса оказалась крайне разочарованной судьбой ее героини и пыталась уговорить режиссеров проекта на другой конец, но успеха так и не добилась. Коллега Хиди по съемочной площадке Николай Костер-Вальдау, сыгравший брата Серсеи Джейме Ланнистера, на протяжении всего съемочного периода подбадривал и успокаивал ее, что оказало существенное влияние на самочувствие актрисы.

Лена Хиди оказалась не первой, кому не понравилось завершение истории своего героя. Ранее сообщалось, что исполнители главных ролей «Игры Престолов» Эмилия Кларк и Кит Харингтон не разделяют взглядов режиссеров проекта на завершение истории своих персонажей. Харингтон, сыгравший Джона Сноу, после съемок попал в реабилитационный центр из-за проблем с алкоголем, чего ранее у него не замечалось. Фанаты уже связали эти два события и выразили свою поддержку и любовь актеру.