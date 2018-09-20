Мэттью Вон готовит для «Kingsman» продолжение и приквел

Новая лента о приключениях британских супершпионов должна выйти на экраны в ноябре 2019 года.

Как сообщают профильные издания, знаменитый автор супергеройских боевиков Мэттью Вон готовится к съемкам следующей части «Kingsman». Главными персонажами картины останутся британский агент Гэри Анвин в исполнении Тэрона Эджертона и его наставник Гарри Харт, воплощенный Колином Фертом. Кроме того, им на помощь придут коллеги – американцы, с которыми агентам Kingsman уже приходилось работать раньше. Их снова сыграют голливудские «тяжеловесы» Ченнинг Татум, Холли Берри и Джеф Бриджес.

Кроме того, известно, что помогать со сценарием Вону будет Джейн Голдман, работавшая с режиссером на первых двух картинах. Кроме прочего, ей предстоит придумать новых персонажей для Kingsman, которые смогут позже выйти на экраны в приквеле франшизы. Пока что он имеет лишь рабочее название и основную идею: «The Great Game» должен рассказать зрителю о начале работы Kingsman на заре 20 века.

СМИ также сообщают, что параллельно режиссер подумывает и о том, чтобы отснять мини-сериал из 8 серий о появлении и становлении американского аналога частной разведки – Stateman. Однако когда может начаться работа над этим проектом, неизвестно.

Первый фильм о частной разведслужбе Kingsman вышел на экраны в 2015 году, а спустя два года появилось продолжение картины. Обе они основаны на комиксах Marvel «The Secret Service».