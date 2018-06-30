«Сталкер» Тарковского покажут в кинотеатрах

Киноконцерн «Мосфильм» готовится провести повторную премьеру фантастического фильма «Сталкер» от режиссера Андрея Тарковского. Эту информацию предоставило на своем сайте издание «Искусство кино».

Премьера отреставрированной легендарной картины запланирована в одном из столичных кинотеатров 23 октября. После этого организаторы планируют показать «Сталкер» в других городах страны. Список кинотеатров для просмотра будет обновляться. Популярный кинокритик Антон Долин выразил надежду, что гениальное творение Тарковского обретет новых поклонников среди молодых людей. Идея с прокатом должна дать дополнительный эффект. «Много ли будет этих людей, не знаю, но, возможно, этот вирус распространится после проката», - сказал Антон.

В основу фантастической ленты «Сталкер», снятой в 1979 году, легла повесть «Пикник на обочине» братьев Стругацких. На главные роли Андрей Тарковский пригласил Алису Фрейндлих, Александра Кайдановского и других известных актеров советского кинематографа.